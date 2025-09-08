«Per il Ponte sullo Stretto i cantieri partiranno tra settembre e ottobre»: l’annuncio di Salvini

La grande opera

«Da questa settimana i tecnici della Corte dei Conti verificheranno se è stato seguito tutto quello che doveva essere seguito» dice il ministro

«Questa è la settimana in cui tutta la documentazione dal ministero dell’Economia e Finanze è tornata a Palazzo Chigi e da Palazzo Chigi andrà alla Corte dei Conti. Quindi da questa settimana i tecnici della Corte dei Conti verificheranno se è stato seguito tutto quello che doveva essere seguito». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, questa mattina a Catanzaro per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria, in merito al ponte sullo Stretto.Salvini si è soffermato sull’iter propedeutico alla realizzazione.