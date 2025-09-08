La grande opera
«Per il Ponte sullo Stretto i cantieri partiranno tra settembre e ottobre»: l’annuncio di Salvini
«Da questa settimana i tecnici della Corte dei Conti verificheranno se è stato seguito tutto quello che doveva essere seguito» dice il ministro
«Questa è la settimana in cui tutta la documentazione dal ministero dell’Economia e Finanze è tornata a Palazzo Chigi e da Palazzo Chigi andrà alla Corte dei Conti. Quindi da questa settimana i tecnici della Corte dei Conti verificheranno se è stato seguito tutto quello che doveva essere seguito». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, questa mattina a Catanzaro per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria, in merito al ponte sullo Stretto.Salvini si è soffermato sull’iter propedeutico alla realizzazione.
«Vuol dire – ha spiegato – che tra settembre e ottobre l'obiettivo è partire con i cantieri, vedere gli operai e le prime imprese al lavoro. Ecco se la Cassazione confermerà l'assoluzione – ha aggiunto riferendosi al caso Open Arms – tornerò presto insieme a voi a dare l'avvio ai lavori del Ponte se ci sarà una sentenza di condanna sarete voi a venirmi a trovare e mi porterete qualcosa di buono da mangiare o da bere. Io seguirò i lavori da remoto, posso fare anche il ministro in smart working però preferirei farlo sul campo».