Perde il controllo dell’auto e finisce su un terrapieno: 38enne muore a Sant’Agata di Militello

l'incidente

Un uomo di 38 anni è morto in serata sulla statale 113 tra Sant’Agata Militello e Torrenova, nel Messinese, in un incidente stradale autonomo. La vittima viaggiava in direzione di Sant’Agata quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il terrapieno nella corsia opposta, ribaltandosi. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma per l’uomo, di Sant’Agata di Militello, non c’è stato nulla da fare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA