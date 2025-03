Pericolo frana a Taormina: il sindaco chiude via Garipoli

Viabilità

Già previsto un piano logistico e di viabilità alternativa tenuto conto del fatto che i bus di gran turismo dovranno necessariamente fermarsi presso idonei parcheggi già prestabiliti

Si va verso la chiusura ufficiale entro domani alle 23,30 della via Mario e Nicolò Garipoli minacciata da un ammasso roccioso pericolante. Il blocco al transito della più importante arteria taorminese che collega l’A18 al centro storico, viene definita da un’ordinanza del sindaco, Cateno De Luca. Sulla scottante questione si è tenuto, questa mattina, un tavolo tecnico presieduto dal Prefetto di Messina.

Alla riunione hanno preso parte tutti gli enti interessati. Gli interventi, commissionati da Rfi, sono inseriti in un apposito progetto e saranno eseguiti, ove possibile, anche di notte, per 110 giorni. Si articoleranno in più fasi tra cui il montaggio di una barriera paramassi, a seguire l’attività di brillamento vera e propria, quindi sistemazione e ripristino del manto stradale. Il sindaco di Taormina, ha già previsto un piano logistico e di viabilità alternativa tenuto conto del fatto che i bus di gran turismo legati soprattutto all’attività crocieristica dovranno necessariamente fermarsi presso idonei parcheggi già prestabiliti. Per supportare tale afflusso verranno messi a disposizione alcuni mezzi più piccoli in grado di poter circolare sulla viabilità alternativa individuata. Le auto dirette a Taormina potranno comunque transitare attraverso una bretella provvisoria. Si svolgerà, infine, domani alle 15 al palazzo dei congressi, un incontro pubblico con la cittadinanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA