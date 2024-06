Piantedosi a Taobuk: «Quest’anno sbarchi dei migranti in calo. I trafficanti di persone sono criminali»

Taormina

Il ministro dell'Interno è intervenuto a Taormina ospite della rassegna organizzata da Antonella Ferrara

«Sui migranti, credo che i dati parlino chiaro: quest’anno registriamo una flessione del 60% degli sbarchi rispetto allo stesso periodo del 2023». Lo dice Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno intervenendo a Tabouk a Taormina. «Questo che sta per concludersi è il nono mese consecutivo con un calo significativo degli sbarchi rispetto allo stesso periodo del 2023. Se a giugno continua in questo modo, la riduzione nei primi sei mesi del 2024 non è solo sull’anno precedente ma anche sul 2022».Il sito del Viminale riporta che da gennaio 2024 al 21 giugno il numero di migranti sbarcati è stato di 24.477 rispetto ai 58.701 del 2023.