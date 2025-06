Ponte Stretto, Ciucci: «A settembre già pronti i cantieri propedeutici alla costruzione»

Infrastrutture

L’ha detto a Taormina l’ad della società Stretto di Messina nel salotto talk Thinkingreen, promosso dai Nations Award

«Dopo l’approvazione da parte del Cipess prevista a metà luglio, già a settembre partiranno alcuni cantieri propedeutici al ponte sullo Stretto che riguardano indagini archeologiche, viabilità, bonifica e progetti compensativi, anche di tipo ambientale, per il valore complessivo di qualche centinaia di migliaia di euro». L’ha detto a Taormina l’ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, nel salotto talk Thinkingreen, promosso dai Nations Award, che riunisce ogni anno rappresentanti istituzionali e relatori per un confronto a più voci sulle sfide del futuro, in tema di economia sostenibile.