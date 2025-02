Ponte sullo Stretto, Lega Sicilia: «Linea ormai tracciata»

La dichiarazione

A breve è prevista l'approvazione definitiva del Cipess

“La linea per la realizzazione del Ponte dello Stretto è ormai tracciata. Non si torna indietro e la presenza oggi a Messina del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli è la conferma che il governo nazionale prosegue il suo lavoro ed a breve arriverà anche l’approvazione del Cipess, che rappresenta l’ultimo passaggio prima dell’avvio dei cantieri. C’è da essere orgogliosi per il lavoro fin qui svolto con grande determinazione che ha portato anche alla firma del protocollo odierno tra il gruppo RFI, FS e il Comune di Messina.

Attorno al Ponte ci saranno opere che vanno dalla rigenerazione urbana, al miglioramento della rete viaria, con un grosso investimento per la connessione ferroviaria. Il beneficio sarà per tutta l’Italia, ma il Sud in particolare avrà l’opportunità di essere completamente coinvolto in un sistema di mobilità in grado di aiutare lo sviluppo economico. C’è tanto ancora da fare, ma siamo sulla strada giusta grazie all’impegno del governo nazionale ed al lavoro incessante che Matteo Salvini ha svolto alla guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Sicilia dal canto suo con i fondi Fsc contribuirà, grazie alla determinazione del presidente Renato Schifani, con 1,3 miliardi di euro”. Lo si legge in una nota della segreteria siciliana della Lega.