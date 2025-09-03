Ponte Stretto, “Opera giá interamente finanziata”. Ma niente fondi dalla Nato

Infrastrutture

Lo precisa il Mit in una nota

“Il Ponte sullo Stretto é giá interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Al momento, l’eventuale utilizzo di risorse Nato non é all’ordine del giorno e – soprattutto – non é una necessitá irrinunciabile. L’opera non é in discussione”. Lo precisa il Mit in una nota.

I partiti di opposizione al Governo in queste ore si stanno “scatenando” nei confronti della mancanza dei fondi Nato. «Per Salvini e il Governo non finiscono le figuracce sul Ponte sullo Stretto. L’ultimo schiaffo arriva addirittura dell’ambasciatore Usa alla Nato, Matthew Whitaker», dice la senatrice M5S Ketty Damante.«Il becero tentativo di inserire l’opera come investimento militare strategico per il raggiungimento del 5% sul Pil di spesa per la difesa – aggiunge – ha trovato le porte chiuse degli amici americani, che hanno fatto sapere ai nostri capitani coraggiosi che non amano la finanza creativa. È l’ennesima dimostrazione che questo Governo non solo non sa come coprire le assurde richieste di Trump, ma non è nemmeno preso in considerazione come alleato affidabile. L’unica cosa della quale siamo sicuri è che a pagare il conto del Ponte di Salvini saranno solo i cittadini, a cui verranno tolti investimenti su sanità, istruzione e infrastrutture più utili», conclude.