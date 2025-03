Ponte Stretto, Salini: «Pronti a partire entro la fine di aprile: sarà completato nel 2032»

Infrastrutture

L'amministratore delegato del gruppo Webuild rassicura sulla realizzazione dell'infrastruttura precisando che manca ancora la decisione finale del Cipess

Webuild è pronta a partire per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. E’ l’amministratore delegato del gruppo, Pietro Salini, a parlarne agli analisti finanziari, nel corso della presentazione dei risultati record raggiunti l’anno scorso. Il processo di approvazione è «quasi alla fine e siamo in attesa della decisione finale del Cipess per iniziare entro la fine di aprile», afferma Salini.

La durata della fase design&construction è stimata in 7 anni e mezzo e il completamento è previsto per il 2032. «Spero di esserci e di poterlo attraversare insieme a tutto il team entro la fine del 2032», scherza l’amministratore delegato di Webuild, ribandendo che «siamo pronti, così come anche tutti i partner industriali, a iniziare con orgoglio questo progetto molto importante per l’Italia e soprattutto per il Sud».L’investimento attualmente stimato per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, dei 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari, delle tre nuove stazioni ferroviarie e del centro direzionale in Calabria è di 13,5 miliardi di euro. L’importo sarà definito dal Cipess con l’approvazione del piano finanziario. Il progetto prevede la costruzione del ponte sospeso più lungo al mondo, con una lunghezza complessiva di 3.666 metri ed una campata sospesa di 3.300 metri. Il ponte ha un’altezza superiore ai 72 metri sul livello del mare per una larghezza di 600 metri al centro dello Stretto. Si tratta di un progetto industriale nazionale, secondo Salini, che può dare lavoro e opportunità di futuro a «migliaia di giovani» e consentirà di connettere «cinque milioni di persone con il resto d’Europa».