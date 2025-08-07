La grande opera
Ponte sullo Stretto, l’ipotesi della dedica a Berlusconi. Salvini: «Ho pensato a Silvio in queste settimane»
«Abbiamo già scelto di intitolargli l'aeroporto Malpensa»
«Ho pensato a Silvio, indubbiamente, in queste settimane. Sull’intitolazione avremo modo di parlarne». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ad Agorà Estate su Rai3, in merito all’ipotesi di intitolare il ponte sullo Stretto a Silvio Berlusconi. «Abbiamo con merito e orgoglio scelto di intitolargli l’aeroporto di Malpensa perché è stato un grande italiano, un grande imprenditore, un grande uomo di sport e comunicazione oltre che un grande politico», ha aggiunto Salvini.
Con riferimento ad un post di Marta Fascina con un video in cui Berlusconi definiva il ponte sullo Stretto e il progetto per realizzarlo, Salvini ha precisato: «Ho messo mi piace al post di Marta Fascina. Se qualcuno ha domande da fare tecnicamente sul ponte se mi manda messaggi sui canali social privati vedremo di rispondere tecnicamente».