Ponte sullo Stretto, l’ipotesi della dedica a Berlusconi. Salvini: «Ho pensato a Silvio in queste settimane»

La grande opera

«Abbiamo già scelto di intitolargli l'aeroporto Malpensa»

«Ho pensato a Silvio, indubbiamente, in queste settimane. Sull’intitolazione avremo modo di parlarne». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ad Agorà Estate su Rai3, in merito all’ipotesi di intitolare il ponte sullo Stretto a Silvio Berlusconi. «Abbiamo con merito e orgoglio scelto di intitolargli l’aeroporto di Malpensa perché è stato un grande italiano, un grande imprenditore, un grande uomo di sport e comunicazione oltre che un grande politico», ha aggiunto Salvini.