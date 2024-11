Ponte sullo Stretto, Salvini conferma l’ok al progetto definitivo: «Arriverà a fine anno»

Infrastrutture

E oggi anche l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a margine del convegno di Unioncamere sul Ponte sullo Stretto, torna a parlare della futura realizzazione dell'opera

L’approvazione del progetto definitivo del Ponte di Messina arriverà a dicembre. Lo ha confermato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato a “Giù la maschera” su Radio Uno. «Ci stiamo lavorando, soprattutto perché, secondo stime della società, creerà 120.000 posti di lavoro, non solo in Sicilia e Calabria ma in tutta Italia».

E oggi anche l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a margine del convegno di Unioncamere sul Ponte sullo Stretto, torna a parlare della futura realizzazione dell’opera.

«I tempi sono legati all’approvazione del Cipess, la legge dice entro il 31 dicembre 2024 e quindi il 2025 sarà l’anno della prima attività sul territorio». «Quindi la parte della fase realizzativa, che significa opere sul territorio, progettazione esecutiva», aggiunge. In tutto le stime sono «8 anni» per il completamento dell’opera, spiega. «Prevediamo per il 2032 l’apertura al traffico del Ponte».

«La cifra sulla quale abbiamo ragionato finora è 12 miliardi, che non comprendeva però gli aggiornamenti previsti dalla legge», ha detto inoltre Ciucci, riguardo i costi dell’infrastruttura. «Noi crediamo che 13,5miliardi sia il valore aggiornato e stiamo definendo gli accordi con tutti i diversi affidatari, stiamo valutando le richieste presentate dai vari enti e Conferenze dei servizi» ed è una fase che «si chiuderà prossimamente», spiega. «Quindi crediamo che 13,5 miliardi sia il valore aggiornato da traguardare».

«Il numero dei rilievi espressi dal Mase sono forse sotto media. Stiamo parlando di un progetto da 13,5 miliardi, 40 chilometri di strade e autostrade, una metropolitana tra Villa San Giovanni e Messina, un centro direzionale, le opere compensative: se consideriamo questo, sessanta osservazioni e raccomandazioni sono abbastanza poche o comunque nella normalità», ha spiegato l’amministratore delegato della Stretto di Messina. Addirittura «delle 62 prescrizioni, due verranno verificate dopo l’apertura al traffico del ponte», ha sottolineato. «Per dire il tipo di approccio molto attento da parte del Mase. Noi ci stiamo lavorando e saremo più rapidi possibile».