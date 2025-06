Ponte sullo Stretto, Salvini dopo visita in Sicilia: «Cantieri entro l’estate e 120mila posti di lavoro»

Infra

Il ministro delle Infrastrutture è stato anche a Reggio Calabria prima ancora di far tappa nell'isola

«Sono stato ieri in Sicilia, ieri l’altro a Reggio Calabria, per occuparmi di lavoro e cercare di creare lavoro aggiunto e ricchezza. Ho incontrato gli ordini professionali, le università, le categorie produttive, i sindacati sul tema del Ponte sullo Stretto, che è una delle opere che stiamo mettendo a terra finanziate, la cui cantierizzazione ci proponiamo di avviare entro l’estate». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in video collegamento con il Festival del Lavoro in corso a Genova.