«Pressioni per cedere le quote del Acr Messina», la Procura apre un’inchiesta per truffa e minacce

calcio & affari

Fascillo ancora senza indagati, i pm vogliono vederci chiaro sul passaggio di quote

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’Acr Messina e sui vari passaggi societari ed economici che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Allo stato si tratta di un fascicolo iscritto a modello 44 bis, ovvero contro ignoti, e l’ipotesi di reato è truffa e minacce.

Lo ha scritto il sito della Gazzetta del Sud rivelando che sono già state effettuate alcune audizioni di «persone informate sui fatti», e che sono stati ascoltati dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dal sostituto Fabrizio Monaco, il presidente inibito della società Stefano Alaimo e il segretario Alessandro Failla. Il 28 aprile è prevista l’audizione dell’ex presidente, oggi azionista di minoranza della società, Pietro Sciotto.

L’inchiesta riguarda la cessione dell’80% delle quote del Messina, che milita nel campionato di calcio di Serie C, avvenuta all’inizio di gennaio, tra l’ex presidente Pietro Sciotto e Aad Invest group. Il fascicolo è aperto è al momento contro ignoti mentre le ipotesi di reato sono quelle di truffa e minacce.