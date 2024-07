Procura di Messina, il Tar annulla la nomina di Marco Calamonici a procuratore aggiunto

Il pronunciamento

Accolto il ricorso di Assunta Musella in servizio a Catania

E’ nulla la nomina di Marco Colamonici quale nuovo procuratore aggiunto del Tribunale di Messina; atti restituiti al Csm «affinché eserciti nuovamente il potere di conferimento dell’incarico». Così il Tar del Lazio con una sentenza di accoglimento di un ricorso che contro la nomina ha proposto l’attuale procuratore aggiunto a Catania, Assunta Musella.

Dopo avere illustrato le censure spiegate nell’atto d’impugnazione, il Tar ha osservato e confermato in premessa come «al Csm vada riconosciuta un’ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi fattuali al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire un determinato ufficio direttivo: ciò comporta, specularmente, una restrizione del sindacato del giudice amministrativo limitato ai vizi di carattere formale ovvero logico, mentre resta preclusa la valutazione sull’opportunità e convenienza del provvedimento».

Ecco che allora per i giudici il Csm non ha «in alcun modo dato evidenza di aver effettivamente esaminato il profilo della ricorrente» mentre quanto alla valutazione degli indicatori specifici previsti dalla normativa ha «reputato prevalente il controinteressato esclusivamente “in virtù della già vista ricca e prolungata esperienza che questi ha maturato quale componente della D.D.A., per 17 anni, presso due uffici, nonché anche coordinando l’attività investigatrice della p.g. E, come detto, tali elementi assumono preminente rilievo nella procedura concorsuale de qua».