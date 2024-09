Raid vandalico contro il portone del circolo FdI a Messina

Intimidazione

Lo rende noto Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia

«Per l’ennesima volta la nostra comunità politica è stata oggetto di un vile atto intimidatorio. Stavolta i soliti ignoti hanno preso vigliaccamente di mira la sede del «Circolo dello Stretto» a Messina, imbrattando il muro del portone d’ingresso con la scritta “Credere, obbedire, crepare a testa in giù”. Lo rende noto Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia, aggiungendo: «Tutto questo non è accettabile ed è il frutto di chi semina odio in politica. Gli autori di questo ignobile gesto sappiano che Fratelli d’Italia non si farà certo intimidire, anzi continuerà con immutato orgoglio a credere- a testa alta- ai propri valori. Al presidente del circolo, Piero Adamo, e a tutti i componenti va la mia massima solidarietà. L’auspicio è che la formale denuncia che hanno già inoltrato abbia come risultato l’identificazione di questi vili vandali».

