Riapre la Pozza dei Fanghi a Vulcano: segnale per tutta l’isola

Eolie

Il plauso di Federalberghi per una migliore ripresa del turismo

Federalberghi isole Eolie accoglie con grande soddisfazione la notizia della riapertura ufficiale della Pozza dei Fanghi di Vulcano, oggi dopo quasi cinque anni di chiusura.

«La riapertura della Pozza dei Fanghi rappresenta un segnale importante per tutta l’isola di Vulcano e per l’intero arcipelago eoliano. Si tratta di un patrimonio naturale e termale unico, che torna finalmente accessibile in piena sicurezza, grazie a un lavoro sinergico tra enti, istituzioni e gestori. Questa notizia è stata accolta con grande interesse da parte degli ospiti delle strutture ricettive, dai visitatori in genere e dagli agenti di viaggio e tour operator italiani e stranieri che ogni anno propongono Vulcano e le Isole Eolie nell’ambito della selezione di destinazioni turistiche da promuovere alla propria clientela» dice Christian Del Bono, Presidente di Federalberghi isole Eolie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA