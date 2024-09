Ripristinati i collegamenti marittimi alle Eolie: interrotti per il maltempo

Trasporti

Nelle zone più esposte si fa la conta dei danni

Sono tornati pressoché alla normalità i collegamenti marittimi da e per le Isole Eolie. Dopo due giorni di «passione», oggi sono state collegate tutte le isole, consentendo arrivi e partenze di residenti e turisti anche da quelle più decentrate e che hanno pagato il maggiore scotto dell’isolamento, dovuto alle avverse condizioni meteomarine. Nelle zone più esposte si fa la conta dei danni.Nell’arcipelago sono giunti anche i primi gruppetti di escursionisti (in prevalenza stranieri) che, come da consuetudine, a partire da questo periodo, fuori dal periodo del turismo più caotico, scelgono di raggiungere le isole per via dell’attrattiva costituita dai due vulcani (Stromboli e Vulcano) e dai tanti percorsi di valore naturalistico e paesaggistico.A Stromboli si è già arrestata l’attività effusiva, iniziata nella notte tra venerdì e ieri, e la colata è in fase di raffreddamento. Persiste una debole attività di spattering ed esplosioni stromboliane dalle bocche dell’area craterica nord del vulcano.

