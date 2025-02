Risanamento Messina, Scurria non è più commissario. La scelta di Schifani

Il caso

Non si occuperà più dell'area delle baraccopoli. Lo ha annunciato lui stesso in conferenza stampa

Marcello Scurria non è più alla guida dell’ufficio commissariale per l’emergenza risanamento di Messina. Lo ha annunciato lui stesso in conferenza stampa spiegando di aver ricevuto la comunicazione dal presidente della Regione, Renato Schifani, lo scorso 10 febbraio. «Dopo anni in questo ruolo provo emozioni contrastanti» ha detto Scurria che parafrasando una frase di Giovanni Falcone ha aggiunto: «Prima sono stato colpito, poi delegittimato, isolato e infine revocato». Poco prima di Natale la vicenda dell’asta giudiziaria per l’acquisto di due palazzine a Contesse aveva scatenato una dura polemica tra lui e il sindaco di Messina Federico Basile.