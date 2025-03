Rischio di crisi a Taormina per chiusura via d’accesso: De Luca chiede aiuto a Schifani

Viabilità

Si teme che la chiusura di via Garipoli possa comportare conseguenze negative per il sistema produttivo della cittadina meta del turismo in Sicilia

«Urge un piano ad hoc di tipo emergenziale e predisporre un’apposita legge regionale per superare lo stato di crisi dettato dalla chiusura della via Garipoli a seguito degli annunciati lavori di messa in sicurezza del sovrastante costone roccioso pericolante che saranno realizzati dal cantiere del raddoppio ferroviario».

A dirlo è il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Questa mattina si è svolto un sopralluogo con il Dirigente regionale della protezione civile Salvo Cocina, come concordato con il presidente della Regione, Renato Schifani. È emersa la necessità di chiedere alla giunta regionale la dichiarazione di uno stato di attenzione crisi emergenza per l’individuazione delle soluzioni necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità ed evitare il tracollo del sistema produttivo.