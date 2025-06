Sara Campanella, Stefano Argentino verso il giudizio immediato: la Procura di Messina ha sciolto i nodi

Il caso

La ragazza fu uccisa lo scorso 31 marzo: l'unica sua colpa averte respinto le avances dell'assassino

La Procura di Messina diretta da Antonio D’Amato ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni di Misilmeri, uccisa a Messina il 31 marzo scorso e si appresta a chiedere il giudizio immediato per l’indagato Stefano Argentino, 27 anni, che ha confessato il delitto. Ad Argentino vengono contestate anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. L’arma del delitto, un coltello o un taglierino, non è stata trovata.