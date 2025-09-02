Sbarca a Messina con due chili di hashish e 500 grammi di cocaina: arrestato corriere della droga

cronaca

I controlli dei carabinieri agli imbarcaderi

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato in flagranza un 25enne per spaccio di droga. Durante un controllo agli imbarcaderi, nell’auto del giovane, sbarcata da un traghetto che veniva da Villa San Giovanni, hanno trovato 2 kg di hashish suddivisi in 20 panetti e un altro involucro con oltre 500 grammi di cocaina.

La droga è stata inviata ai Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Dagli accertamenti effettuati sullo stupefacente è risultato che, dal quantitativo sequestrato, sarebbe stato possibile ricavare migliaia di dosi da vendere sulle piazze di spaccio della città.

