Sbarco di mezzi a motore, le Eolie chiedono il “numero chiuso” per la stagione estiva

Isole

Il limite all'afflusso è stato richiesto al presidente della Regione dall’amministrazione comunale

L’emissione di un decreto di limitazione per l’afflusso, durante la prossima stagione estiva, dei mezzi a motore, non appartenenti a residenti, stabilmente, nelle sei isole del Comune di Lipari, è stato richiesto al presidente della Regione dall’amministrazione comunale.La richiesta, che si basa su un decreto legislativo inerente la limitazione dello sbarco di mezzi a motore nelle piccole isole, siti di soggiorno e/o di cure e dove la rete stradale extraurbana non supera i 50 chilometri, prevede il divieto di sbarco e di circolazione su Lipari, Vulcano e Filicudi dal 1° giugno al 30 settembre; su Alicudi (limitatamente allo sbarco, in quanto non ci sono vie carrabili e i mezzi si fermano sul porto) dal 1° giugno al 31 ottobre; su Panarea e Stromboli dal 1° maggio al 31 ottobre.Oltre ai residenti potranno, però, sbarcare coloro che, pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali delle imposte del Comune di Lipari, con limite di un solo veicolo per nucleo familiare.

