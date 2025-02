Schifani: «Salvini è un ministro di Milano che lavora per la Sicilia»

La dichiarazione

Il presidente della Regione lo ha detto in occasione della firma del protocollo d’intesa per il potenziamento infrastrutturale

«Salvini é un ministro di Milano che sta lavorando per la Sicilia e per l’intero Sud, come mai nessun ministro del Sud aveva fatto in precedenza». A dirlo il presidente della Regione Renato Schifani durante la conferenza stampa per la firma del protocollo d’intesa per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie, oggi alla stazione di Messina. L’intesa è sottoscritta da Comune di Messina, Regione Siciliana, Stretto di Messina, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani.

