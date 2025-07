Scontro De Luca-Gazzetta del Sud durante conferenza stampa: accuse di “regia politica” per il quotidiano di Messina

Polemiche

In una nota del Cdr si parla invece di toni calunniosi e mistificanti, oltre che volgari, in riferimento al lavoro dei giornalisti che si sono occupati dei fondi a Sud chiama Nord

Scoppia un caso, in cui interviene anche il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti e la sezione di Messina dell’Associazione siciliana della stampa, tra Cateno De Luca e il quotidiano La Gazzetta del Sud.

La posizione de La Gazzetta del Sud

Il comitato di redazione della Gazzetta del Sud è «costretto a sottolineare ancora una volta, come è già accaduto in passato, gli attacchi strumentali e destituiti di fondamento alla testata che provengono dal parlamentare regionale Cateno De Luca», afferma in una nota il Cdr del quotidiano aggiungendo che il deputato «oggi nel corso di una conferenza stampa, che sarebbe più corretto definire “comizio”, per inciso tenutosi al Comune e non in una sede privata, trattandosi di un partito politico e non di argomenti d’interesse pubblico, ha nuovamente adoperato toni calunniosi e mistificanti, oltre che volgari, parlando del lavoro giornalistico quotidiano dei redattori che si sono occupati della vicenda dei fondi al suo partito Sud chiama Nord».

«Affermazioni da cui – sottolinea il Cdr della Gazzetta del Sud – nessun esponente politico presente, compreso il sindaco che rappresenta la città di Messina, si è tra l’altro dissociato. Il parlamentare è arrivato addirittura ad adombrare che gli articoli siano il frutto di una non meglio precisata “regia politica” che con la “complicità” della testata avrebbe lo scopo di danneggiare lui e ScN».Il comitato di redazione della Gazzetta del Sud, conclude la nota, «respinge con forza qualsiasi insinuazione sulla correttezza dell’operato dei redattori, che come sempre hanno ‘solò trattato giornalisticamente una vicenda d’interesse pubblico» e «non saranno le intimidazioni volgari a fermare, come sempre, il nostro lavoro».

La reazione di De Luca

De Luca, che anche sindaco di Taormina, esordisce sui social con questo post: “Scusateci se non prendiamo tangenti! Abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di passare a setaccio articoli di stampa post e tutto. ciò che getta ombra sulla nostra moralità. Vi consiglio di guardarvi il video della diretta della conferenza stampa di stamattina dal titolo: “Non ci facciamo intimidire dalla macchina del fango! Noi agiamo sempre alla luce del sole!” Giovedì 10 luglio alle ore 9:30 sempre nel salone delle bandiere ci sarà la seconda puntata con l’Uomo 56! Sconti a nessuno!”.

La Castelli annuncia querela

«Leggo la nota del Comitato di redazione della Gazzetta del Sud, che ancora una volta tenta di ribaltare la realtà dei fatti, travestendo da attacco quella che è stata – e rimane – una legittima critica politica e pubblica su un’informazione che riteniamo parziale, strumentale e reiteratamente orientata», afferma la presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli, che annuncia di aver dato mandato ai legali di querelare il quotidiano messinese.«Nel corso della conferenza stampa svoltasi al Comune di Messina abbiamo ricostruito, dati alla mano, una narrazione perpetrata proprio dalla Gazzetta del Sud che nei giorni scorsi ha seguito una strategia comunicativa precisa, fondata su suggestioni piuttosto che su fatti – sostiene Castelli -. Inoltre se davvero ritengono che i temi trattati da Sud chiama Nord non siano di interesse pubblico ma afferiscano alla sfera privata di un partito, allora ci spiegassero per quale motivo la testata ha dedicato ben cinque articoli in cinque giorni con richiamo anche in prima pagina sull’argomento. È evidente che, quando si tratta di attaccarci, l’interesse diventa improvvisamente pubblico, salvo poi lamentarsi quando si risponde punto su punto».Per Castelli, «la Gazzetta del Sud ha ogni diritto di occuparsi della vicenda che riguarda Sud chiama Nord, così come noi abbiamo il dovere di difendere l’onorabilità di un movimento politico e delle persone che ne fanno parte, quando si ritiene che tale informazione travalichi il diritto di cronaca per sfociare in una vera e propria campagna diffamatoria».«Infine ci piacerebbe vedere lo stesso attivismo del comitato di redazione della Gazzetta del Sud quando si tratta di difendere quei poveri collaboratori sparsi nella provincia di Messina, costretti a lavorare per pochi euro, spesso senza tutele e senza voce – conclude -. Ma su questo, da parte vostra, regna un silenzio assordante. Alla luce di tutto abbiamo già dato mandato ai nostri legali di procedere con querela nei confronti della testata».

