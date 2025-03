Scontro tra due bus a Barcellona in Spagna, uno era pieno di studenti siciliani: c’è un ferito

l'incidente

Sono tutti minorenni e in gita scolastica.

Ci sarebbe anche uno studente siciliano tra i 34 ragazzi feriti in un incidente tra due bus sulla Diagonaldi Barcellona, in Spagna. Sul pullman viaggiavano studenti minorenni di una scuola di Messina come ha riferito la polizia locale. Stando ad alcune testimonianze riprese dai media locali si è trattato di un tamponamento tra i due mezzi in seguito al quale uno degli autobus è poi andato a finire contro un albero al lato della carreggiata. Secondo i media i feriti sarebbero in totale 34, dei quali 4 in condizionicritiche ma tra gli italiani solo uno sarebbe ferito lievemente.

Secondo quanto riferito dai testimoni – e riportato dai media di Barcellona – un autobus della compagnia Autocares Canals si è scontrato con un altro del gruppo Julià, che ha poi colpito un albero e abbattuto un lampione. Fonti della polizia spiegano che i feriti sono per lo più turisti italiani che si trovavano a Barcellona per un viaggio di fine anno e che si stavano recando alla Pedrera, mentre i feriti più gravi sono persone investite dall’autobus quando è uscito di strada. Secondo i servizi medici d’urgenza, che hanno inviato sul posto 19 ambulanze e veicoli medici, nonché quattro team di psicologi, il personale medico ha trasferito tre dei feriti gravi nei principali ospedali della città: uno al Clínic, un altro al Sant Pau e un altro all’Hospital del Mar, mentre il quarto, il più grave, rimasto intrappolato per quasi due ore in uno degli autobus, è stato ricoverato all’ospedale Vall d’Hebron. Un minore, in condizioni meno gravi, è stato trasferito all’ospedale di Sant Joan de Déu e gli altri, in condizioni meno gravi, agli ospedali di Mar e Sant Pau. (video da X)

Il Consolato italiano al lavoro

Gli studenti messinesi coinvolti nell’incidente avvenuto oggi a Barcellona starebbero tutti bene, solo alcuni avrebbero riportato lievi ferite, ma sarebbero già in osservazione nei pronto soccorsi. E’ quanto si apprende da fonti diplomatiche che sottolineano come, fin dalla prima segnalazione, il Consolato Generale a Barcellona, in stretto coordinamento con la Farnesina, stia seguendo la vicenda con la massima attenzione. Il Consolato è in contatto con il responsabile della ditta di bus, il quale ha assicurato di aver inviato un autobus sostitutivo per riportare i ragazzi all’hotel presso cui soggiornavano a Lloret de Mar.

La preside rassicura tutti