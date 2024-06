Sequestro nave “Nerea”, la Regione rassicurata sul ripristino dei collegamenti

Eolie

Se la procedura di dissequestro dovesse ulteriormente prolungarsi, gli armatori hanno comunicato che garantiranno la regolarità dei collegamenti con l’arcipelago eoliano con un’altra nave

La Regione siciliana, tramite l’assessorato delle Infrastrutture della mobilità, sta seguendo con la massima attenzione la vicenda della «Nerea», la nave sequestrata dalla magistratura lo scorso 19 maggio in seguito ad un incidente che ha coinvolto un marinaio e il cui blocco sta causando disagi ai cittadini delle isole Eolie. In base alle informazioni ricevute dalla compagnia armatrice la situazione potrebbe tornare alla normalità a breve, appena l’autorità giudiziaria avrà concluso le indagini, tanto che l’equipaggio è già stato allertato ed è pronto a riprendere servizio. Nel caso in cui, invece, la procedura di dissequestro dovesse ulteriormente prolungarsi, gli armatori hanno comunicato all’assessorato che garantiranno la regolarità dei collegamenti con l’arcipelago eoliano con un’altra nave, dice la Regione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA