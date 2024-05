Sequestro nave Nerea mette in ginocchio le Eolie: sindaci in rivolta

Trasporti

La nave è stata bloccata dopo l'incidente, il 19 maggio scorso, che ha coinvolto un marittimo, rimasto colpito da una fune

«Ancora un sequestro di navi nel settore Eolie che mette in ginocchio gli interessi vitali degli abitanti dell’arcipelago e turba il normale svolgimento della vita amministrativa dei Comuni per le continue lamentele e segnalazioni di danni che la mancanza di idonei collegamenti causa allo svolgimento delle attività economiche e sociali della popolazione». Lo evidenziano in una nota, indirizzata al Governo regionale, i sindaci eoliani Riccardo Gullo (Lipari), Domenico Arabia (S.M. Salina), Clara Rametta (Malfa) e Giacomo Montecristo (Leni) che chiedono l’intervento e l’attivazione di un tavolo tecnico per i collegamenti. Il riferimento è al nuovo traghetto Nerea di Caronte&Tourist isole minori, bloccato in porto a Lipari, dalla Procura, dopo l’incidente, il 19 maggio scorso, che ha coinvolto un marittimo, colpito da una fune della nave.