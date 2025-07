Simple Minds, grande successo sul palco di Taormina

Il concerto

Ci sono 32 album e oltre 60 milioni di dischi venduti, sul palco di Taormina, per due serate di grande musica con una delle band protagoniste della musica internazionale negli anni ottanta e novanta. Parliamo dei Simple Minds, una formazione nata nel 1977 dalle idee di Jim Kerr e Charlie Burchill, unici rimasti del gruppo iniziale e ancora in attività. Un teatro pieno, che ha accompagnato la performance del frontman per tutto il concerto. Un ritorno alla musica che si suonava nei locali, rigorosamente dal vivo e senza auto tune o altri marchingegni.

Sul palco Jim Kerr canta e si muove senza fermarsi, ripercorrendo la storia musicale del gruppo, e parlando spesso col pubblico in inglese, tranne qualche intercalare tipicamente siculo. Del resto Kerr, da diversi anni, vive proprio a Taormina, dove ha comprato un albergo che gestisce con la moglie, e dove lo ha raggiunto anche Burchill, estasiato dalla zona. Pubblico in delirio quando, quasi alla fine della serata, Kerr ha cantato ‘Don’t You”, il loro brano più famoso insieme a “Mandela day” che però non era in scaletta. L’intero teatro ha cantato il ritornello per diversi minuti, accompagnato dalla band. Kerr ha detto che Taormina ha il teatro più bello del mondo con una vista mozzafiato.