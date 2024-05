Sindaci e coordinamento Eolie Sanità in marcia per rivendicare il diritto alla salute pubblica

La manifestazione

Sono state evidenziate anche le gravissime e pericolose carenze sanitarie nelle Isole Eolie

Importante manifestazione con partecipato corteo per rivendicare il diritto alla salute pubblica e le gravi carenze nei distretti di Barcellona, Lipari e Milazzo. Ieri a Milazzo, in piazza Roma, circa un migliaio di manifestanti tra numerosi sindaci, rappresentanti di associazioni e comitati, medici e semplici cittadini si sono ritrovati per chiedere a gran voce il rispetto del diritto alla salute così come sancito anche dall’art. 32 della Costituzione. I manifestanti hanno, quindi, marciato in corteo lungo le vie del centro chiedendo il potenziamento dei Distretti sanitari di Barcellona, Lipari e Milazzo, ormai ridotti ai minimi termini e non più in grado di tutelare la salute dei cittadini e garantire i livelli essenziali di assistenza previsti per legge.