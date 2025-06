Stromboli e Vulcano, riaprono i centri informativi di Ingv

L'iniziativa

Mostrano in tempo reale le attività di monitoraggio dei vulcani

Stromboli e Vulcano riapriranno dal primo luglio, come accade ormai da oltre vent’anni, gli Info point dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, realizzati in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. Ricercatori accoglieranno i visitatori per condurli in percorsi conoscitivi delle terre vulcaniche delle Eolie, per illustrare il fascino del vulcanismo eoliano, i rischi e le buone pratiche da adottare.