Suicidio di Argentino, il Dap deciderà dopo la relazione del carcere di Messina

Il caso

Solo dopo si deciderà un’eventuale attività ispettiva. Il 27enne era detenuto per il femminicidio di Sara Campanella

Sulla base della relazione della direzione del carcere di Messina il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) deciderà il da farsi sul suicidio di Stefano Argentino, il 27enne detenuto per il femminicidio della collega di università Sara Campanella, di 22 anni.

Al momento, a quanto pare, non risulterebbe aperta alcuna procedura diversa da altri casi simili: la morte del giovane è stata prontamente segnalata all’autorità giudiziaria, incaricata dei rilievi. Da parte dell’istituto di pena è previsto l’invio di una relazione al Dipartimento rispetto all’accaduto. Vista la relazione si valuterà se essa sarà già esaustiva nei suoi contenuti o se sarà necessario condurre approfondimenti, anche investendo l’ufficio ispettivo.

