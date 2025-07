Svolta nelle indagini sul delitto dell’anziano ucciso e messo nei sacchi a Milazzo: fermato il vicino

il giallo

La vittima aveva 84 anni ed aveva avuto diversi screzi con l'uomo accusato dell'omicidio

Un vicino di casa di Salvatore Italiano, 84 anni, l’uomo ucciso due giorni fa a Milazzo con tre colpi di pistola, è stato fermato dopo un interrogatorio nel commissariato di Pace del Mela. L’uomo, interrogato dalla polizia, è sospettato di aver ucciso Italiano con cui aveva litigato diverse volte.

A fornire un contributo alle indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere della zona. Italiano era stato trovato in via Capuana avvolto con dei sacchi di plastica della spazzatura.

L’anziano in paese è descritto come un uomo dal carattere “chiuso e un po’ burbero”. Senza precedenti penali e proprietario di una bottega di vini, Italiano abitava in una zona poco distante dal luogo di ritrovamento del cadavere.

A dare l’allarme, ieri pomeriggio, è stato un passante che ha notato il grosso sacco sul margine della strada, in via Capuana, in un’area incolta, poco distante da un ristorante. All’interno il corpo senza vita dell’anziano, raggiunto da diversi colpi di pistola anche alla testa e senza segni di decomposizione, un elemento, quest’ultimo, che fa risalire l’omicidio a qualche ora prima.