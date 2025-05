Taormina, giù il costone roccioso sopra via Garipoli: concluse le operazioni di brillamento

Territorio

Il Consorzio per le autostrade siciliane ha comunicato che in direzione Catania è stata rimossa uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina

Fatto brillare questa mattina dagli artificieri il costone roccioso che incombeva sulla via Garipoli, principale strada di accesso a Taormina, chiusa al traffico da settimane.

Le operazioni, che hanno comportato anche l’evacuazione di alcune abitazioni nella zona sottostante e la chiusura temporanea dell’A18 nel tratto compreso tra il casello di Calcarone a Giardini Naxos e quello di Spisone a Taormina, si sono giá concluse. Il Consorzio per le autostrade siciliane ha comunicato che in direzione Catania è stata rimossa uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina. Stessa cosa in direzione Messina allo svincolo di Giardini Naxos. Le operazioni sono state realizzate dal cantiere per il raddoppio ferroviario. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha annunciato che la via Garipoli potrebbe essere riaperta anche dal 14, 15 giugno prossimi in netto anticipo, quindi, su quanto finora previsto.

«Esprimo piena soddisfazione per l’esito positivo del brillamento del costone roccioso su via Garipoli a Taormina, intervento eseguito con rigore, sicurezza e in anticipo sui tempi previsti. Un risultato frutto della sinergia tra istituzioni, Protezione civile, forze dell’ordine, volontari e amministrazione comunale, che ringrazio per l’impegno e la competenza dimostrati». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “La dichiarazione dello stato di emergenza da parte del mio governo – aggiunge – ha consentito un’accelerazione straordinaria degli interventi, confermando l’efficacia di una gestione rapida e responsabile. Ora si apre la fase della programmazione di opere strutturali che garantiscano stabilità e sicurezza nel lungo periodo. La Regione continuerà a supportare il Comune di Taormina per soluzioni infrastrutturali definitive, a tutela della comunità e del territorio».