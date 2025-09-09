Taormina, i parcheggi e l'”overtourism”: il Comune vuole nuovi parcheggi, ma c’è chi si oppone

la polemica

Il Comune intende investire dieci milioni, "Patrimonio Sicilia" dice no

No all’overtourism che potrebbe essere causato dal piano parcheggi fortemente voluto dall’amministrazione del sindaco Cateno De Luca. «Lo abbiamo più volte ribadito – sostiene Eddy Tronchet, presidente di “Patrimonio Sicilia”, sodalizio che si impegna nella salvaguardia del territorio – qualora si individuassero e realizzassero altre zone di sosta, queste dovrebbero essere esclusivamente di quartiere e destinate ai residenti. Nuovi stalli non farebbero altro che provocare l’ulteriore intasamento della città raggiunta dal movimento di prossimità. Una presenza che rende invivibile il cuore della cittadina turistica che non viene apprezzata appieno, ad esempio, dal movimento turistico stanziale, quello che è ospite nelle strutture ricettive. Abbiamo fatto tempo addietro una proposta, ad esempio, quella di realizzare un parcheggio al di sotto della piazza Goethe. Sicuramente questa zona di sosta, se allestita, dovrebbe essere riservata, appunto, agli abitanti della zona».

Intanto sulla questione nuovi parcheggi l’amministrazione attiva intende andare avanti. Si parla di un investimento da circa dieci milioni di euro. Si sta pensando a nuovi auto silos nell’area del vecchio rifugio antiaereo di via Roma, nella zona di ricovero di Asm e al terminal bus. Nuovi stalli sono previsti a Trapitello, in via degli Ulivi e Mozart. Gli uffici preposti hanno avviato la fase progettuale. Se ne occuperà, Salvatore Mezzatesta, ingegnere di Venetico. Un incarico questo da 131mila euro. È questa, probabilmente, la prima tranche di interventi che prevede la realizzazione, nel complesso, di altri cinquemila stalli. Attualmente la capacità del “cocuzzolo”, troppo spesso intasato di auto, specialmente nel periodo estivo, è di circa duemila posti compresi quelli dei privati. Esistono, infatti, imprenditori che si sono organizzati per accogliere auto dei visitatori.