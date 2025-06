Taormina, il sindaco De Luca annuncia la data per l’apertura di via Garipoli

Viabilità

La strada è chiusa perchè settimane fa sono stati fatti brillare dei massi pericolanti

«La via Garipoli sará riaperta il nove luglio, in occasione della festa di San Pancrazio, patrono della cittá del centauro». Ad annunciarlo è stato il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. La principale via di accesso al centro della localitá turistica è chiusa al transito, consentito solo mediante un bypass di emergenza, perchè settimane fa sono stati fatti brillare dei massi pericolanti. Adesso sono in corso opere di sbancamento del materiale crollato. Si sta posando, inoltre, un materiale geocomposito necessario per la protezione del versante in caso di pioggia. Su questo sarà poi stesa altra rete con idrosemina per il rinverdimento.

