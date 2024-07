Taormina, il sindaco De Luca ordina lo sgombero delle barche dalla baia di Mazzarò

Provvedimenti

Le imbarcazioni ubicate nell’area dovranno essere rimosse entro lunedì

Blitz, questa mattina, del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, nella zona delle barche della baia di Mazzarò per intimare lo sgombero delle imbarcazioni. Il primo cittadino e il presidente dell’Azienda servizi municipalizzata, Pippo Campagna, hanno effettuato un sopralluogo per l’applicazione di due ordinanze sindacali. Le imbarcazioni ubicate nell’area dovranno essere rimosse entro lunedì altrimenti saranno trasportate in un deposito messo a disposizione dalla municipalizzata.

