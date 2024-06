Terapia genica per neonata affetta da Sma: è la prima così piccola ad essere trattata

Salute

Una bimba palermitana di 27 giorni, asintomatica è stata trattata con terapia genica per la Sma, l’atrofia muscolare spinale nel policlinico G. Martino di Messina e fra qualche giorno sarà dimessa. E’ la prima bimba asintomatica ad essere trattata così piccola in Sicilia. Pur essendo asintomatica la diagnosi precoce genetica è stata fatta pochi giorni dopo la nascita per la presenza della malattia nel fratellino di due anni d’età che ha potuto beneficiare della terapia genica, ma solo a 11 mesi. La diagnosi è stata eseguita nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Palermo e la bimba è stata subito indirizzata al centro malattie Neurodegenerative di Messina e nell’arco di pochi giorni le è stato somministrato il farmaco: un’infusione preziosa della durata di 60 minuti.