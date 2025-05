Traghetti per le Eolie irregolari, indagati quattro comandanti

il caso

Sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a quattro comandanti di unità navali di linea, in servizio nelle Eolie, per interruzione di pubblico servizio e falsità ideologica nei giornali di bordo. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, ha preso il via a seguito di segnalazioni di cittadini ed è stata condotta dall’Ufficio Circondariale marittimo di Lipari e dalla Guardia di finanza di Milazzo: ha riguardato il mancato svolgimento di alcune corse tra le Eolie e la terraferma.