Truffa del Superbonus nel Messinese: undici indagati e 1,6 milioni di euro sequestrati

l'indagine

L'inchiesta della procura di Patti condotta dalla Guardia di finanza: coinvolti edifici a Tusa e Mistretta

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno smascherato una complessa attività criminale operante nell’area dei Nebrodi che ha beneficiato di crediti d’imposta inesistenti legati al Superbonus 110%, attraverso lavori di ristrutturazione edilizia mai effettuati. La truffa ammonta a circa 950 mila euro.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Sant’Agata di Militello e coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, ha portato alla denuncia di undici persone per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio e emissione e utilizzo di fatture false. A seguito delle attività investigative è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo superiore a 1,6 milioni di euro, comprendente sia il profitto illecito derivante dal reato sia i profitti derivanti dalle imposte evase per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Le indagini hanno rivelato che i crediti di imposta fittizi sono stati creati grazie alla complicità di professionisti che hanno agito come asseveratori, attestando falsamente l’avvenuta esecuzione di lavori edili di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, in realtà mai effettuati. Parte di questi crediti è stata poi monetizzata tramite successive cessioni a terzi, configurando il reato di autoriciclaggio.

L’attività investigativa ha fatto ampio uso di strumenti sofisticati di polizia economico-finanziaria, tra cui riscontri documentali e contabili, sopralluoghi con tecnici abilitati, analisi degli scambi economici e finanziari tra le parti coinvolte, nonché approfonditi controlli fiscali. È così emerso un articolato sistema di frode fondato sull’uso di false fatture, asseverazioni fraudolente e falsi stati di avanzamento lavori.