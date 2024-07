Turista di Roma muore annegata nel mare di Milazzo: forse ha avuto un malore

La tragedia

La vittima aveva 62 anni

Una donna di 62 anni originaria di Roma è annegata nelle acque del mare di Ponente a Milazzo nel Messinese nella tarda mattinata di oggi. A recuperare il corpo della turista sono stato i marinai della Guardia costiera, intervenuti dopo l’allarme lanciato da un altro bagnante. La turista si è tuffata in mare, nonostante le acque fossero agitate e, a quanto pare, forse per un improvviso malore, non è riuscita a fare rientro in spiaggia.

Gli ufficiali della Capitaneria di Porto hanno cercato di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. Adesso la sessantaduenne si trova in ambulanza sul molo Marullo del porto di Milazzo, in attesa del medico legale e del magistrato di turno. La donna alloggiava in un bed & brekfast di Ponente e, a quanto pare, era venuta a Milazzo da sola.

