Ucciso a colpi di pistola e il cadavere messo nei sacchi neri: la vittima ha un nome, indagini serrate a Milazzo

il giallo

Almeno tre proiettili nel corpo dell'uomo. Al vaglio le immagini della videosorveglianza

Aveva 84 anni Salvatore Italiano, l’uomo ucciso a colpi di pistola e il cui cadavere è stato trovato dentro due sacchi di plastica a Milazzo. L’uomo non avrebbe precedenti penali e abitava nel quartiere Fiumarella non lontano dal luogo dove è stato trovato ucciso. I pm della procura di Barcellona Pozzo di Gotto col medico legale ipotizzano che l’uomo possa essere stato ucciso questa mattina.

L’uomo aveva un magazzino dove vendeva vino sfuso in via Carrubaro. Era incensurato ma secondo chi abita nella zona pare avesse un carattere un po’ arcigno che lo ha anche portato ad avere diversi contrasti col vicinato.

Il cadavere erariposto dentro ad un sacco di plastica ed è stato rinvenuto, nel primo pomeriggio, poco prima delle 15,20, in via Capuana nella zona di Ponente, a Milazzo. A segnalare alla polizia che, nella strada alle spalle del ristorante “Al Gabbiano”, c’era il corpo sono state alcune persone che stavano raggiungendo la spiaggia.

L’area interessata si trova al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nei pressi del quartiere di Bastione. Italiano non aveva addosso documenti.