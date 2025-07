Ucciso con almeno tre colpi di pistola e cadavere messo in un sacco nero: si infittisce il giallo di Milazzo

l'omicidio

La vittima ha almeno 60 anni, ma non aveva documenti con sé. Indagini in corso

L’uomo trovato morto a Milazzo (Messina), dentro due grossi sacchi neri di quelli usati per la spazzatura, avrebbe da 60 a 70 anni e sarebbe stato ucciso con almeno tre colpi di pistola. I pm della procura di Barcellona Pozzo di Gotto col medico legale ipotizzano che l’uomo possa essere stato ucciso questa mattina.

Il cadavere era riposto dentro ad un sacco di plastica ed è stato rinvenuto, nel primo pomeriggio, poco prima delle 15,20, in via Capuana nella zona di Ponente, a Milazzo. A segnalare alla polizia che, nella strada alle spalle del ristorante “Al Gabbiano”, c’era il corpo sono state alcune persone che stavano raggiungendo la spiaggia.

L’area interessata si trova al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nei pressi del quartiere di Bastione. Secondo le prime informazioni, il cadavere non aveva addosso documenti.