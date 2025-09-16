Ue, presidente Metsola a Messina: «Da sempre vicina alla Sicilia, lotta alla criminalità è la nostra priorità»

Europa

L'alto funzionario sta partecipando al convegno «Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa" all’università di Messina»

«Sono felice di essere nella bellissima Messina, in una terra la Sicilia che ha perso degli eroi come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e molti altri. Le leggi italiane, frutto di che ha dovuto affrontare il vostro Paese, ci hanno insegnato molto. Un esempio per tutta l’Europa». Così la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola partecipando al convegno «Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa” all’università di Messina».«In Europa non vogliamo più accettare la criminalità transnazionale e faremo di tutto per combatterla», ha detto Metsola.