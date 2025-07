Ultimo, conto alla rovescia per il Sold Out di Messina: venerdì il Franco Scoglio si prepara al record

L'evento

Venerdì 18 luglio alle ore 21, lo Stadio Franco Scoglio di Messina aprirà le sue porte per accogliere l'artista dei record

Mancano ormai pochissime ore e l’attesa è alle stelle. Venerdì 18 luglio alle ore 21, lo Stadio Franco Scoglio di Messina aprirà le sue porte per accogliere Ultimo, il cantautore romano che sta riscrivendo la storia della musica italiana. Un evento che si preannuncia memorabile, non solo per la grandissima partecipazione di pubblico, ma anche perché arriva in un momento d’oro per l’artista, reduce da una serie di successi che lo hanno consacrato come il cantante dei record.

Il “tutto esaurito” di Messina non è una sorpresa, ma la conferma di un fenomeno. I biglietti sono andati a ruba in tempi record, a testimonianza dell’amore incondizionato che lega Ultimo al suo pubblico, pronto a riversarsi da ogni angolo della Sicilia e della Calabria per non perdere l’occasione di cantare a squarciagola i suoi più grandi successi.

L’organizzazione del concerto, curata da Vivo Concerti e promossa da Giuseppe Rapisarda Management, ha lavorato instancabilmente per garantire uno spettacolo all’altezza delle aspettative. Il Franco Scoglio si trasformerà in un’arena vibrante, pronta a emozionarsi sulle note di brani che sono diventati veri e propri inni per un’intera generazione.

Ultimo, con la sua autenticità e la sua capacità di raccontare le sfumature dell’animo umano, ha conquistato milioni di fan, dimostrando che la musica, quella vera, è ancora capace di creare connessioni profonde. E mentre il conto alla rovescia volge al termine, l’aria a Messina è già carica di elettricità. Venerdì sera, il Franco Scoglio non sarà solo un luogo, ma un’emozione collettiva, un’esperienza indimenticabile nel segno di uno dei più grandi talenti della nostra musica.

Tra l’altro, lo scorso anno, il concerto di Ultimo allo Stadio Franco Scoglio di Messina è stato l’evento più seguito del 2024 in Sicilia. Nella città dello Stretto – come ha riportato l’Ansa tramite i dati Siae sulla regione – sono accorsi 38.650 fan per seguire il cantautore romano.