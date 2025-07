Ultimo incanta Messina: una notte da sogno allo Stadio Franco Scoglio

Il concerto evento

Con il suo concerto sold-out ha regalato alla città dello Stretto una serata a dir poco stratosferica

Messina ha vissuto ieri sera un’esperienza indimenticabile, grazie all’energia travolgente di Ultimo, che con il suo concerto sold-out allo Stadio Franco Scoglio ha regalato alla città dello Stretto una serata a dir poco stratosferica. Un’onda di emozioni ha travolto un pubblico eterogeneo, composto da fan di tutte le età, uniti dalla passione per il cantautore romano.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, lo stadio si è riempito di una folla entusiasta, ansiosa di prendere parte a quello che si è rivelato essere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Circa 40.000 spettatori hanno trasformato il Franco Scoglio in un mare di luci e voci, cantando a squarciagola ogni singolo brano, dalle hit più consolidate ai pezzi dell’ultimo album “Altrove”. L’energia palpabile ha creato un’atmosfera unica, dove ogni singola persona si sentiva parte di qualcosa di grande e speciale.

Come ormai tradizione ai concerti di Ultimo, anche a Messina l’amore è stato protagonista. Sotto il palco, complici le sue romantiche ballad, si sono susseguite numerose proposte di matrimonio. Momenti di pura commozione che hanno reso ancora più indimenticabile la serata, con anelli che venivano scambiati e promesse sussurrate tra lacrime di gioia, il tutto sotto gli occhi complici di migliaia di persone. Un’ulteriore testimonianza del forte legame che Ultimo sa creare con il suo pubblico, spesso protagonista attivo delle sue performance.

Ultimo non si è risparmiato, offrendo uno show colossale e ricco di sorprese. Oltre a una scenografia imponente con un gigantesco ledwall e un massiccio impianto luci, l’artista ha stupito tutti con un momento iconico e mozzafiato: l’esibizione al pianoforte sospeso in aria. Un’immagine suggestiva e quasi onirica, che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, dimostrando ancora una volta la sua capacità di andare oltre il semplice concerto, trasformando ogni esibizione in un’esperienza multisensoriale.