Ultimo, le immagini del grande spettacolo di Messina

Il grande spettacolo

In 40.000 per seguire il cantautore

Spettacolo nello spettacolo: allo Stadio Franco Scoglio di Messina per il concerto di Ultimo erano in 40mila. Entusiasmo incontenibile per la grande comunità di fan del giovane cantautore dei record, che ha appena venduto 250.000 biglietti per il suo concerto a Tor Vergata: sarà il secondo concerto a pagamento con più persone di sempre al mondo.

