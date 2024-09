Un fornaio di Messina tra i migliori panificatori d’Italia: il Gambero Rosso gli dà due rotelle su tre

IL RICONOSCIMENTO

Francesco Arena è nella Guida pizzerie d'Italia 2025 e ha ottenuto una menzione speciale per la focaccia tradizionale

Francesco Arena, mastro fornaio di Messina, conferma le due rotelle nella Guida Pizzerie d’Italia 2025 di Gambero Rosso, che è stata presentata il 25 settembre scorso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. In crescita il punteggio in guida che premia il panificio con un punteggio di 86/100 e registra un apprezzamento sempre crescente per i prodotti da forno dell’Ambasciatore del Gusto messinese, con una menzione speciale per la focaccia tradizionale fatta a regola d’arte.

Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso è l’unica pubblicazione di settore ad avere i voti: il sistema di punteggio in centesimi che premia con le rotelle (1, 2 o 3, secondo il grado di eccellenza) le migliori pizzerie al taglio/da asporto, assegnando Tre Rotelle a chi si aggiudica un punteggio numerico dai 90 in su.

Francesco Arena, appassionato esperto di panificazione con grani antichi siciliani con cui prepara anche un’ottima focaccia, si avvicina ogni anno di più alla cima della classifica, mentre nella Guida Pane e Panettieri ha già ottenuto il massimo riconoscimento dei 3 Pani, unico mastro fornaio per Messina.

Nel suo panificio Francesco Arena si sente libero di creare e propone ogni giorno tanti prodotti da forno, focacce, schiacciate, pizze in pala e in teglia con ingredienti freschi e di stagione.

La soddisfazione di Francesco Arena

“Voglio ringraziare ancora una volta il Gambero Rosso. Siamo contenti di questo riconoscimento – ha commentato Francesco Arena – che ci sprona a lavorare sempre di più e meglio. Abbiamo migliorato il punteggio rispetto allo scorso anno e questo è merito del lavoro di squadra e voglio ringraziare per questo tutti i ragazzi e le ragazze che lavorano con me”.

La recensione del Gambero Rosso

«Figlio d’arte, innamorato dei grani autoctoni e dello studio delle lievitazioni, Francesco Arena ha aperto da un paio di anni questo elegante locale panificio e pizzeria dal sapore un po’ retrò in una via centralissima. Qui sforna quotidianamente tante eccellenze, tra cui una focaccia messinese fatta a regola d’arte», si legge nella recensione del Gambero Rosso.