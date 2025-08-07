«Un sogno controverso»: il Ponte sullo Stretto visto dai media internazionali

La Sicilia vista da lontano

Giornali e tv di tutto il mondo parlano del progetto titanico, di Matteo Salvini e delle critiche

Il via libera alla realizzazione del Ponte sullo Stretto fa il giro del mondo, con la notizia rilanciata dai principali media internazionali. Il New York Times scrive che «l’Italia approva il progetto del ponte per collegare la Sicilia alla terraferma», e aggiunge che «il governo sostiene che il collegamento stradale e ferroviario creerà posti di lavoro e solleverà l’economia della regione, ma i critici sono preoccupati sull’impatto ambientale e sociale».