Vice questore aggiunto messinese si è sparata nel suo ufficio alla Squadra Mobile di Brindisi

La tragedia

Si è suicidata con la sua pistola d'ordinanza. Aveva 41 anni. Era in Puglia dal 2022

Una vice questore aggiunto della Polizia Sandra Manfrè, 41 anni, si è suicidata questa mattina all’interno del suo ufficio in Questura a Brindisi. Originaria del Messinese era il vice dirigente della squadra mobile.

Per togliersi ha usato la pistola d’ordinanza. Secondo quanto si è appreso, stava attraversando un periodo di depressione legato a motivi personali. Sul posto si è recato il procuratore facente funzioni d Brindisi Antonio Negro. La dirigente era sposata con un collega ed era madre di una figlia di pochi anni: vivevano a Mesagne, a pochi chilometri da Brindisi.