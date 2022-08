La cantante Madonna, regina del pop che da diversi giorni si trova in vacanza in Sicilia, stamani ha alloggiato in un hotel a Taormina e si è concessa una passeggiata nel centralissimo Corso Umberto, affollato di turisti. La cantante è stata circondata dai fan che le hanno riservato un’accoglienza calorosa. Nei giorni scorsi Madonna ha festeggiato in Sicilia il compleanno.

