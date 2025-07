Vincenzo Nibali: «Il ciclismo resta la mia vita. I successi? Solo ora mi rendo conto»

storie e campioni di sicilia

Il campione di Messina è uno dei quattro corridori al mondo (con Merckx, Hinault, Gimondi) ad aver vinto Tour, Giro, Vuelta e due classiche come la Lombardia e Milano-Sanremo

Lo Squalo. Non c’è bisogno di pronunciare nome e cognome perchè per tutti, anche per chi non ha seguito la sua splendida, inarrivabile carriera, Vincenzo Nibali è Lo Squalo dello Stretto. A tre anni dal ritiro, il campione di Messina resta un’icona del ciclismo mondiale. Solo due cenni per riassumere le imprese: Nibali è stato uno dei quattro corridori al mondo (gli altri sono Merckx, Hinault, Gimondi) ad aver vinto i tre Grandi Giri come il Tour, il Giro d’Italia e la Vuelta e almeno due classiche come la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia.

E intanto, Vincenzo, oggi cerca di trasmettere la sua esperienza ai ragazzi del Team Nibali.

«Una squadra è in Toscana con otto juniores, l’altra fa base a Messina con quattro atleti. A giorni andremo in Veneto per una serie di allenamenti».

Il ciclismo resta la sua vita.

«Ho qualche giorno di relax, ma sto riorganizzando la fine della stagione. Ripartiamo il primo di settembre».

Gira il mondo per raccontare le sue vittorie.

«Ho contatti per andare alla Vuelta, visto che la Regione Piemonte ha investito su questa classica: illustrerà tappe e caratteristiche della corsa con qualche cenno alle mie esperienze personali».

Se dovessimo elencare tutte le sue vittorie non basterebbe un’edizione intera del nostro giornale.

«Se guardo indietro e “leggo” quello che ho fatto da corridore (sorride, ndr) forse mi rendo conto solo adesso che sono state gesta inarrivabili. Ma le gare erano la mia vita, ho fatto tutto con estrema naturalezza. Non mi accorgevo proprio. O forse non avevo tempo».

Oggi Nibali è sempre Nibali. Da ex la soddisfazione di essere amato e riconosciuto per quello che ha dato allo sport è maggiore.

«Ci sono stati due Nibali: il corridore concentrato e molto più impegnato sul tema della gara e il Nibali dopo il ritiro che è molto più rilassato e che dedica più tempo alle persone. Quando ero al Giro d’Italia, per esempio, c’erano 400 tifosi davanti al bus del mio team che premevano per una foto o un autografo. Ne firmavo un paio meccanicamente e scappavo perché avevo in testa la gara e basta. Ora, anche da brand ambassador, ho l’occasione di incontrare il pubblico e dialogare con serenità assoluta».

Perché il ciclismo di casa nostra è in crisi?

«Non c’è più un team interamente italiano che crea attenzioni sul territorio. Anche nelle scuole parlare di ciclismo è difficile perché poi servono gli spazi e le distanze da raggiungere per praticare questo sport non sempre sono a portata di mano».

In Sicilia, però, dalle sue parti qualcosa è accaduto.

«A Ganzirri, in zona Falcata, i bambini si possono allenare senza pericoli. La zona è quella della “Madonnina”. Ho avuto l’ok dalla Marina Militare, che ringrazio, per far divertire i ragazzini. Diciamo che è un buon inizio».

Emergere in Sicilia resta complicato.

«Sì, più difficile rispetto a quando sono diventato professionista. Non c’è una squadra di riferimento: negli ultimi 20 anni siamo passati da 5 o 6 team italiani a zero riferimenti. Poi il ciclismo è uno sport durissimo. Partono in duecento, ne vince solo uno».

C’è una soluzione?

«Le imprese dovrebbero investire maggiormente su questo sport perchè poi c’è la diretta tv con i corridori che attraversano posti bellissimi. La promozione del territorio abbinata allo sport è una formula che funziona sempre. Si sono persi anche tanti circuiti che si svolgevano durante le feste patronali, per esempio».

Ricorda le sue prime gare?

«La prima a Barcellona Pozzo di Gotto, poi ad Acicatena, Giarre e nel Ragusano».

L’ultima sua vittoria è stata al Giro di Sicilia, a Mascali.

«Quell’idea era apprezzabile: rappresentava il rilancio isolano del ciclismo, ora l’abbiamo perso quel Giro. Spero venga ripreso non solo per lo sport ma anche per l’aspetto turistico. Ripeto: far vedere i luoghi in tv è un’ottima promozione: Segesta, Palermo, il Catanese era un’ottima promozione per il nostro territorio».

In Sicilia si allenava spesso.

«Qualche volta sull’Etna con la Liquigas, ma curavo aspetti dinamici della mia attività tra Roccafiorita, il Parco dei Nebrodi, salivo da Patti, andavo anche Montabano Elicona scendendo da Giarre fino a Naxos».

Il rapporto con la sua terra resta forte.

«Da aspirante atleta sono andato via senza rimpianti perchè avevo un obbiettivo: coronare il mio sogno e fare strada. Fino alla categoria Allievi la Sicilia aveva grandi prospettive e offriva tantissimo tra servizi, gare, passione. Crescendo il numero degli atleti si riduceva perchè diventa dispendioso per i club. La Toscana mi offriva tanto, sono poi stato selezionato in Nazionale e ho cominciato a gareggiare all’estero. Certo, ho lasciato in Sicilia la famiglia e il mare».

Il mare, componente essenziale della sua vita.

«Mamma è di Venetico, i miei nonni mi portavano in una casetta nella zona tra Villafranca Tirrena e Spartà. Quella striscia di mare era fantastica. Anche la zona jonica non è male. Quando mi capita tornare in Sicilia vado in giro e porto mia figlia alla scoperta del patrimonio culturale e naturalistico di casa nostra: di recente siamo stati a Piazza Armerina, nella Valle dei Templi».

Al suo giro di Sicilia turistico quali tappe mancano?

«La Scala dei Turchi e la Riserva dello Zingaro. Colmerò presto queste lacune».

Il suo posto del cuore?